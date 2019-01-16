Müzeler tek çatı altında toplanıyor

16 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin batı bölgesinde bir müze oluşumuyla alakalı çalışmalarının olduğunu duyurdu. Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki müzelerin derlenip toparlanması, tek çatı altında buluşması ile alakalı hazırlık yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Muhakkak ‘işlevsel olarak’ kendi yerinde olması gereken müzelerimiz var. Onlar tabii ki bu durumlarını devam ettirecekler. Bu manada eldeki verileri tek tek sorgulayacağız. Şehrin batı bölgesine müze kompleksi şeklinde bir çalışmamız olacak” dedi.

Maliye Bakanlığı’ndan Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen ve daha önce vergi dairesi olarak kullanılan binada da incelemelerde bulunan Başkan Aktaş, buranın 16 Şubat tarihi itibariyle ek müze binası olarak hizmet vereceğini söyledi. Aktaş, “Restorasyon tamamlanmak üzere. Yapımı 1926 yılında gerçekleşen 95 yıllık bu bina, uzun süre Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak vergi dairesi olarak kullanıldı. Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda gerekli tahsis Büyükşehir Belediyemize yapıldı” bilgisini verdi.

Ek müze binasında özel olarak tasarlanan alanlarda Cumhuriyet döneminin iki ressamı, Malik Aksel ile Ömer Kaleşi’ye ait çok önemli tabloların izlenime sunulacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Onlara da teşekkür ediyorum. Bağışları ve yaklaşımları için” diye konuştu. Bunun yanı sıra yeni binada periyodik olarak Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerine yönelik sergi ile etkinliklerin gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’nın tüm katmanları tarafından doya doya kullanılacak bir mekan geliyor. Heykel’in arka tarafında, müzemizin ek binası şeklinde. Her iki binada da bundan sonra önemli hizmetler verilecek” şeklinde konuştu.

Halkın, özellikle de çocuk ve gençlerin müzelerle buluşması için çeşitli projeler ürettiklerini belirten Başkan Aktaş, “Onlara seyahatle ulaşım imkanları sağlıyoruz. Dramalı ders anlatımı noktasında ortamlar oluşturuyoruz. Hedefimiz, Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan müzelerle geleceğimiz olan çocuklarımızı buluşturmak” açıklamasını yaptı.