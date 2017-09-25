Niğde'ye "şehir içi tünel"

25 Eylül 2017

Niğde Belediyesi, Vali Konağı yokuşunu Kayardı mevkiine bağlayacak olan “Şehir İçi Tünel Geçiş Projesinde” geri sayıma geçti. Kamulaştırması tamamlanan ve ihalesi gerçekleştirilen proje kapsamında önümüzdeki ay ilk kazma vurulacak. 335 metre uzunluğundaki tünel, şehir içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde’nin önemli projelerinden biri olan “Şehir İçi Tünel Projesi” için Vali Konağı yokuşu bölgesindeki merdivenli yürüyüş yolundan Kayardı mevkiindeki Gafur Soylu Polis Karakoluna kadar olan alanda 40’a yakın daire ve arsanın kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını ifade etti.



Başkan Akdoğan, vatandaşların gönül rızasını alarak gerçekleştirdikleri kamulaştırma kapsamında yaklaşık 5 milyon TL kamulaştırma bedeli ödendiğini vurguladı.



Proje çizim ihalesi ve kamulaştırma çalışmalarının ardından, projenin yapım ihalesinin de gerçekleştirildiğini açıklayan Akdoğan, ihale sürecinin 2 hafta içinde sonuçlanacağını ve normal şartlar altında yaklaşık 1 ay sonra da Şehir içini Kayardı mevkiine bağlayacak olan tünel için ihaleyi alan firmanın çalışmalara başlayacağını bildirdi.



Şehir içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan tünelin 335 metre uzunluğunda olacağını ifade eden Faruk Akdoğan, “Niğde Derbent mevkiindeki geçişinin dışında farklı geçişlere de ihtiyacı var. Bilindiği gibi Devlet Hastanesi şehir merkezindeyken bir kaç yıl önce Özbelde Mevkiine taşındı. Biz Tünel Geçiş Projesi’ni, hastaneye ulaşımın daha kolay ve sağlıklı olması için geliştirdik ve hayata geçiriyoruz. Tünel projemizin Niğde’mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.