Şehir Hastanesi’ne raylı ulaşım

22 Ekim 2018

BURSA - Göreve geldikten sonra, sahaya inerek vatandaşlarla sürekli temas kurduğunu ve herkesin Bursa’nın çözülmesi gereken ilk problem olarak ulaşım ve trafiği gösterdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Ben bu şehrin bir parçasıyım. Bu şehir güzel olsun istiyorum. Sanayisiyle, ticaretiyle, altyapısıyla, binalarıyla. Bursa’nın özüne yakışır şekilde olması için ekibimizle beraber gayret gösteriyoruz. Eksikler var, yarım işler var bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim Bursa'yı büyütmemiz gerek. Ama öncelikle bizim bir yol haritamız olması gerekiyor. Bursa, Avrupa'nın birçok ülkesinden büyük nüfusa sahip. Tek başına 17 ilçe ve bin 58 mahallesi var. Yeni imar alanları ile yeni açılımlarla yakında kamuoyuyla paylaşacağımız 1/100 bin ölçekli plan bizim yeni yol haritamız olacak. Bursa, 2020 yılının sonunda artık trafiği, ulaşımı konuşmayacak. Bu yatırımları yaparken bir yandan da ekonomimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Şu anda küçük dokunuşlarla şehrin ulaşım sorununu biraz olsun rahatlattık ama biz şu an filmin fragmanını gösterdik” diye konuştu.

Master planda adım adım

Bursa’nın 2035’ini hedef alan master plan hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, “Bursa'da 3 milyon insan yaşıyor. Master planın ilk adımında sinyalizasyonu revize etmemiz gerekiyor. Bekleme sürelerini 3 buçuk dakikalardan, 2 dakikalara düşüreceğiz. Bu 130-140 milyon liralık bir yatırım. Şu andaki mevcudun yüzde 50 - 60'ını daha fazla taşımak demek. İkincisi ise yine 100-120 milyon liralık bir yatırım. Şu an Bursa'ya bir hastane yapılıyor. Bin 355 yataklı Şehir Hastanesi. Bu hastaneye insanların ulaşımlarını daha rahat sağlamak adına Emek’ten bir hat yapacağız” dedi.