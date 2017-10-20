Serhat Mobilya, yeni yatırımlarını dış pazar odaklı kurguluyor

20 Ekim 2017

İKBAL FİDAN

KAYSERİ - Oturma grupları, kanepe takımları, yatak odası, yemek odası ve genç odası takımları üreten Serhat Mobilya, son dönemde hayata geçirdiği yeni yatırımlarını ihracat odaklı kurguluyor. Yurtiçinde 300 bayisi bulunan firma, bu yıl içinde 18 yeni bayilik verdi. Ayrıca hem iç hem de dış pazarda kârlılık ve satış ağı açısından büyüme planları yapan firma, katma değeri yüksek fonksiyonel ürünlerle pazarını büyütecek. Son dönemde yapılan yatırımlarla üretim verimliliğini de artıran firma, bu sayede kapasiteyi de yükseltmiş oldu.

Bugün itibarıyla Kayseri OSB’de 36 bin metrekaresi kapalı, 80 bin metrekaresi açık alanda üretim yaptıkları bilgisini veren Serhat Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuh Mehmet Akkaş, 300 kişilik ekipleriyle bir evin ihtiyacı olan oturma grupları, kanepe takımları, yatak odası, yemek odası ve genç odası takımlarını ürettiklerini bildirdi. İstanbul ve Ankara’da bölge müdürlüklerinin bulunduğunu ileten Akkaş, “Yurt geneline 300’den fazla satış noktasında hizmet veriyoruz. Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. İngiltere, Almanya, Fransa ve Kuzey Irak’ta ise tabelalı 15 bayimiz mevcut. Halen üretimin yüzde 30’unu ihracata kanalize ediyoruz” dedi.

Öte yandan, KDV indiriminin de etkisi ile bu yılın ilk üç çeyreği itibarıyla ciroda yüzde 50’lik artış yakaladıklarına işaret eden Nuh Mehet Akkaş, artan ciro sayesinde satış ağlarını genişletme kararı aldıklarını bildirdi. Buna ilave komşu ülkelerde süregelen sorunlar nedeniyle bu ülkelere yaptıkları ihracatta yüzde 20 civarında daralma yaşadıklarının altını çizen Akkaş, “Avrupa’da özellikle İtalya’da zincir mağazalarla yapmış olduğumuz görüşmelerde aradaki açığı tekradan kendi lehimize çevireceğiz” ifadesini kullandı.

Son olarak trün çeşitliliğini artırmak amacıyla genç odası grubunda ve otel konseptinde yeni modeller üretmeye başladıklarını belirten Akkaş, ürün gamlarının orta gelirli tüketiciye hitap ettiğini aktardı. Akkaş, “Bunun yanı sıra fason yaptırdığımız ve her gelir grubuna hitap eden ürünlerimiz var. Ağırlıklı olarak panel mobilya, yatak ve yemek odası, oturma grupları, çekyat ve baza üretiyoruz” bilgisini verdi.

İhracatta yeni pazarlar oluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Serhat Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuh Mehmet Akkaş, «İhracat pazarlarımızda yaşadığımız daralmadan dolayı Avrupa›ya ağırlık verdik. Ama doğuyu da ihmal etmeyeceğiz. Çünkü doğudaki talepler dış pazardaki faaliyetlerimizi batıya göre daha hareketli kılıyor” dedi. Avrupalı tüketiciler, daha seçici olduğu için ürün kalitesini ve standartlarını iyi biliyor. Biz de buna göre hareket ediyoruz. İhracatta yaşadığımız daralmayı yeni mağazalar açarak aşmayı planlıyoruz" diye konuştu.