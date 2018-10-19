Su fiyatlarında ikinci indirim

19 Ekim 2018

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı Başkan Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, BUSKİ’nin su fiyatlarında indirim yapması ile ilgili rapor görüşüldü. Hatırlanacağı üzere vatandaşların su fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etmeleri üzerine konu ilk olarak geçtiğimiz yıl Kasım ayında gündeme gelmişti. Başkan Aktaş’ın, Büyükşehir’de göreve başladığı ilk günlerde alınan kararla, su fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmişti. İlk indirim kararının ardından açıklama yapan Başkan Aktaş, su fiyatlarında yeniden bir düzenlemeye gideceklerini belirtmişti. Su fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmesi ile ilgili rapor, Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı toplantısında görüşüldü. 1 Kasım’dan itibaren tüketilen su fiyatlarında geçerli olacak yüzde 10 indirim kararı oy birliğiyle kabul edildi. Bu karara göre BUSKİ’nin halen 1 milyon 311 bin abonesi, Aralık ayından itibaren faturalarını yüzde 10 indirimli ödeyecek.

Büyükşehir Belediyesi, raylı sistemle toplu ulaşım ücretlerinde geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 10-17 arasında indirim yapmış, bu yıl 17 Eylül’den geçerli olmak üzere de yüzde 4 ile yüzde 10’luk bir ilave indirim daha gerçekleştirmişti.