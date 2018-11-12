Tahkim ve arabuluculukta uluslararası diploma

12 Kasım 2018

BURSA - Ticari uyuşmazlıkların yargı yerine alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturulması amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Uluslararası Tahkim Hakem Kurumu (Chartered Institute of Arbitrators) ortaklığında açılan, ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Yüksek Lisans Bölümü’nden mezun olanlar, uluslararası diplomaya sahip olma hakkını da elde edecek. Konuyla ilgili protokol BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Uluslararası Tahkim Hakem Kurumu (Chartered Institute of Arbitrators) Genel Sekreteri Anthony Abrahams arasında imzaladı.

BTSO Başkanı Burkay, iş dünyasının talepleri doğrultusunda Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’nın alternatif yargı yöntemlerinin ülke geneline yayılmasına da liderlik ettiğini söyledi. Protokolü BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin faaliyetleri kapsamında imzaladıklarını vurgulayan Başkan İbrahim Burkay, “Örnek işbirliklerinden dolayı Uludağ Üniversitemize ve Uluslararası tahkim Hakemleri Kurumu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Protokolümüzün bölüm mezunlarına, iş dünyamıza ve kentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Tahkim ve arabuluculukta Türkiye’de tek

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da tahkim ve arabuluculuk eğitimi alanında Türkiye’deki ilk ve tek yüksek lisans programının Uludağ Üniversitesi tarafından yürütüldüğünü söyledi. Bölüm mezunlarına işbirliği protokolünün ardından uluslararası geçerliliğe sahip diploma fırsatı sunduklarını belirten Ulcay, “Alternatif çözüm yöntemleri konusunda üniversite olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Bölüm mezunlarımız, alacakları eğitimlerin ardından uluslararası alanda da önemli bir ayrıcalığa sahip olacak” diye konuştu.

Eğitimler Türkçe

Uluslararası Tahkim Hakem Kurumu Genel Sekreteri Anthony Abrahams ise kurum olarak 100 yılı aşkın süredir alternatif çözüm yollarının yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi. BTSO ve Uludağ Üniversitesi ile işbirliğinde gerçekleştirdiği çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Abrahams, söz konusu eğitimlerin de dünyada İngilizce dışında bir dille Türkçe olarak ilk kez Bursa’da verildiğini de sözlerine ekledi.