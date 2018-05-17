'Tek Durak Ofis Kocaeli’ MARKA bünyesinde faaliyete başladı

17 Mayıs 2018

Sabiha Toprak

İlk uygulaması İstanbul’da başlatılan, yatırımcılar için 'Tek Durak Ofis’ uygulaması Kocaeli’nde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) bünyesinde hizmet vermeye başladı. Tek Durak Ofis Kocaeli’nin İstanbul dışında, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin illerinde faaliyete başlayacak beş ofisten biri olma özelliğini taşıdığını belirten MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, "Tek Durak Ofis Modeli, yatırımcıların, yatırım süreçlerinde kurum kurum dolaşmayıp, vakit kaybetmeden tek ofisten işlerini halletmesini mümkün kılan, böylelikle bürokratik işlemleri hızlandıran, izin ve ruhsatla ilgili iş yapma süreçlerini kolaylaştıran bir uygulama" şeklinde konuştu. Çöpoğlu, MARKA merkez binasında faaliyet gösterecek Kocaeli Tek Durak Ofis bünyesinde, Vergi Dairesi Başkanlığı, SGK İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Odası’ndan görevliler tarafından yerli ve yabancı yatırımcıların tüm izin ve ruhsat işlemlerinin tek bir noktadan gerçekleştirileceğini söyleyen Çöpoğlu, ayrıca yatırımcıların, yatırım süreçlerinde ihtiyaç duydukları işlemlerle ilgili olarak diğer tüm kamu kuruluşlarından irtibat kurulacak kişilerin belirlenip, bu kişiler aracılığı ile ilgili kurumların iş ve işlemleriyle ilgili olarak kolaylaştırıcı rolü üstlenileceklerini söyledi.

Çöpoğlu, "Kocaeli Tek Durak Ofis’in, bölgesel öncelikler ile uyumlu olarak Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın yönlendirdiği yatırımcıların, Ekonomi Bakanlığından yatırım teşvik belgesi alan yatırımcıların ve teknoloji geliştirme bölgelerinde ofis açan ve yatırım yapan Ar-Ge ve yazılım yatırımcılarının ve girişimcilerinin işlemlerini yürütecek" şeklinde konuştu.

Çöpoğlu, yatırımcı ve girişimcilerin 'Kocaeli Tek Durak Ofis’ sayesinde tescil sonrası ilk yoklamanın yapılması, yabancı gerçek kişilere VEDOP sistemi üzerinden potansiyel vergi numarası verilmesi, SGK sicil kaydı, ÇED ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmelikleri kapsamında gerekli yönlendirmelerin yapılmasının sağlandığını belirten Çöpoğlu, diğer kolaylıkları da şöyle sıraladı: "izin/lisanslandırma faaliyetlerinin takip ve koordinasyonun yapılması, yatırım yeri (kamu arazisi) tespitine ilişkin işlemlerin yapılması, özel sektörden temin edilerek yatırımlarda kullanılacak taşınmazlar için gayrimenkul değerlemesi, Maliye Bakanlığı ve taşra teşkilatına yatırımcı tarafından yapılan talep ve başvuruların takibini ve kurumlar arası koordinasyonunu sağlanması, ticaret siciline tescil amacıyla şirket kuruluş başvurusu yapılması, Mersis başvurusu yapılması ve yabancı gerçek kişilerin Mersis sistemine kayıt başvurusunun yapılması gibi ofiste temsil edilen kurumların görev ve yetki sahasına giren tüm işlemlerini yapabilecek."