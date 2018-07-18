TÜBİTAK desteğiyle savunma sanayiine üstün malzeme geliştirecek

18 Temmuz 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Abdullah Gül Üniversitesi Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Burak Bal’ın, iki projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenecek. ‘Farklı Mikroyapısal Değişkenlerin Yüksek Manganlı Fe-33Mn Çeliğinin Pekleşme Davranışına Etkilerinin Araştırılması’ projesiyle savunma ve otomotiv sanayiinde kullanılan çeliklerin malzeme davranışı gözlemleyeceğini belirten Bal, ‘Çok Ölçekli Malzeme Modellemesi Yoluyla Talaşlı İmalat Çıktılarının Daha Kapsamlı ve Doğru Analizi’ projesiyle de savunma sanayi, uzay-havacılık ve otomotiv sektörleri için kullanılan İnconel 718 süper alaşımının talaşlı imalat simülasyonlardan daha doğru sonuç almayı hedeflediğini kaydetti. Projelerle savunma, havacılık ve otomotiv sektörlerine daha üstün malzemeler geliştirmek hedefleniyor.