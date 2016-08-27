Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emin Tokel, Şemdinli Kaymakamı Murat Öztürk, Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Şemdinli 34'üncü Hudut Alay Komutanı Albay Sabutay Adaş ve Derecik Beldesi Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ile birlikte, ilk olarak Kuzey Irak sınırdaki Umurlu Sınır kapısında incelemelerde bulundu.

Vali Toprak ve beraberindekiler daha sonra sınırın sıfır noktasındaki Ketine Hudut Karakolu'nu ziyaret ederek, burada mevzide nöbet tutan askerlerle sohbet etti. Toprak, operasyonel faaliyetlele ilgili komutanlardan bilgi aldıktan sonra sınırda dalgalanan Türk bayrağı önünde askerlerle birlikte hatıra fotoğraf çekildi. Toprak, Derecik 34'üncü Hudut Bölüğü'nü ziyaretinin ardından helikopterle Hakkari'ye döndü.