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Kuru incir ihracatında yeni sezon başlıyor

Türkiye’nin üretimde dünya lideri olduğu kuru incirde yeni ihracat sezonu 29 Eylül'de başlayacak
Kuru incir ihracatında yeni sezon başlıyor
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Türkiye’nin üretimde dünya lideri olduğu kuru incirde yeni ihracat sezonunun 29 Eylül'de başlayacağı bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu, 29 Eylül'ü ilk ihraç tarihi olarak oybirliğiyle belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Türkiye’nin 2015/2016 sezonunda 74 bin 505 ton olan kuru incir rekoltesinin yaklaşık 65 bin tonunun ihraç edildiğini ifade etti.

Yeni sezonda kuru incir rekoltesini 72 bin ton civarında tahmin ettiklerini aktaran Celep, şunları kaydetti: 

"Bu yıl rekoltede cüzi bir düşüş meydana gelse de ürün kalitesinin geçtiğimiz yıla göre daha yüksek olduğu bir sezona giriyoruz. 2016/2017 sezonunda 60 bin tonun üzerinde kuru incir ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Geçen sezon yaşadığımız en önemli sıkıntı az sayıda da olsa bazı fırsatçıların hidrojen peroksit kullanmaları oldu. Bunun önüne geçmek için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ege Üniversitesi ile koordineli çalışıyoruz. Kuru incir numunelerinin bir kısmının değil, tamamının ezilerek analize alınması ve bazı firmalarımızın mağduriyetlerinin önüne geçmek için, Tarım Bakanlığı’nın talebi üzerine, Ege Üniversitesi ihracata konu olacak ürünlerin analiz yöntemine ilişkin bir çalışma başlattı. Yeni sezonda ümit ediyoruz geçmişte yaşadığımız sorunların önüne geçebileceğiz."

Türkiye'den 2 Ekim 2015-20 Ağustos 2016 döneminde 64 bin 890 ton kuru incir ihraç edilerek 224 milyon 691 bin dolar döviz elde edildi. 31 milyon 734 bin dolarlık kuru incir ihracatıyla ABD ilk sırada yer aldı. ABD'yi 31 milyon 436 bin dolarla Fransa, 29 milyon 436 bin dolarla Almanya takip etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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