Kullanıcıların ürün, hizmet ve marka araştırma biçimleri yapay zekâ destekli platformların yaygınlaşmasıyla değişiyor. Bir ürün seçmek, hizmet sağlayıcıları karşılaştırmak veya bir şirket hakkında bilgi edinmek isteyen kullanıcılar artık yalnızca geleneksel arama sonuçlarını incelemiyor; ChatGPT, Gemini ve Perplexity gibi sistemlerden de doğrudan yanıt alıyor. Bu değişim, şirketlerin dijital görünürlük çalışmalarına yeni bir boyut kazandırırken GEO ajansı desteğini de markaların gündemine taşıyor.

Arama sonuçlarından doğrudan yanıtlara geçiş

Geleneksel arama motorları kullanıcılara farklı internet sayfalarının sıralandığı bir sonuç listesi sunarken yapay zekâ destekli sistemler, farklı kaynaklardan yararlanarak doğrudan ve özetlenmiş yanıtlar oluşturabiliyor. Kullanıcılar bu sistemlerden ürün tavsiyesi, şirket karşılaştırması, teknik bilgi veya sektör değerlendirmesi isteyebiliyor.

Bu gelişme, markaların yalnızca arama sonuçlarında hangi sırada bulunduğuna odaklanmasını yetersiz hâle getiriyor. Şirketin faaliyet alanının, ürünlerinin, hizmetlerinin ve kurumsal yapısının yapay zekâ sistemleri tarafından doğru anlaşılması da görünürlüğün bir parçasına dönüşüyor. Generative Engine Optimization olarak adlandırılan GEO çalışmaları, markaların üretken yapay zekâ tarafından oluşturulan yanıtlarda daha anlaşılır, tutarlı ve güvenilir biçimde temsil edilmesini amaçlıyor.

GEO, SEO’nun yerine geçen ayrı bir yöntem olarak değerlendirilmiyor. Teknik SEO, içerik kalitesi, doğru site mimarisi, yapılandırılmış veri ve marka güvenilirliği bu çalışmaların temelini oluşturuyor. Arama motorlarının ve yapay zekâ sistemlerinin erişemediği, anlamlandıramadığı veya güncelliğinden emin olamadığı bilgilerin kullanıcıya sunulan yanıtlarda yer bulması da zorlaşıyor.

E-ticarette rekabet karar aşamasına taşınıyor

Yapay zekâ yanıtları, e-ticaret markaları açısından satın alma kararını etkileyen yeni bir temas noktası oluşturuyor. Kullanıcılar artık yalnızca belirli bir ürünü aramakla kalmıyor; ihtiyaçlarına uygun seçeneklerin listelenmesini, ürünlerin karşılaştırılmasını ve alternatiflerin avantajlarıyla birlikte açıklanmasını da istiyor.

Bu süreçte ürün ve kategori sayfalarının yalnızca satışa yönlendiren kısa açıklamalardan oluşması yeterli olmayabiliyor. Ürünün hangi ihtiyacı karşıladığı, kimler için uygun olduğu, benzerlerinden hangi özelliklerle ayrıldığı ve kullanım koşulları gibi bilgilerin açık biçimde sunulması gerekiyor. Kopya, eksik veya birbiriyle çelişen ürün açıklamaları ise hem kullanıcıların karar vermesini hem de yapay zekâ sistemlerinin ürünleri doğru değerlendirmesini zorlaştırabiliyor.

Kategori yapısı, ürün özellikleri, karşılaştırma içerikleri, sık sorulan sorular, kullanıcı değerlendirmeleri ve yapılandırılmış ürün verileri bu noktada daha önemli hâle geliyor. Markaların yalnızca ticari sorgularda bulunması değil, kullanıcıların karar verirken sorduğu ayrıntılı sorulara da yanıt verebilmesi bekleniyor.

Grup şirketlerinde kurumsal bilgilerin tutarlılığı öne çıkıyor

GEO çalışmaları yalnızca e-ticaret markalarını ilgilendirmiyor. Holdingler, grup şirketleri, B2B işletmeler, hizmet markaları ve çok sayıda iştirake sahip kurumsal yapılar da benzer bir görünürlük sorunuyla karşılaşıyor.

Ana şirket, iştirakler, alt markalar ve hizmet birimleri arasındaki ilişkiler farklı kaynaklarda farklı biçimlerde anlatıldığında ortaya karmaşık bir dijital profil çıkabiliyor. Güncelliğini yitirmiş faaliyet alanları, eksik kurumsal açıklamalar veya farklı platformlarda kullanılan çelişkili tanımlar, yapay zekâ sistemlerinin şirketleri yanlış bağlamda değerlendirmesine neden olabiliyor.

Kurumsal yapılar açısından risk yalnızca yapay zekâ yanıtlarında yer almamakla sınırlı kalmıyor. Markanın eski bilgilerle tanıtılması, başka bir şirketle karıştırılması veya sunduğu hizmetlerin eksik aktarılması da kurumsal itibar üzerinde etkili olabiliyor. Bu nedenle internet sitesi, kurumsal profiller, basın içerikleri ve sektörel yayınlardaki bilgilerin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor.

Teknik altyapı ve marka güveni birlikte ele alınıyor

GEO çalışmaları yalnızca yeni blog içerikleri yayımlamaktan oluşmuyor. İnternet sitesinin taranabilir olması, sayfaların doğru kategoriler altında konumlandırılması, yapılandırılmış verilerin kullanılması ve içeriklerin gerçek kullanıcı sorularına açık yanıtlar vermesi gerekiyor.

Marka hakkında farklı ve güvenilir kaynaklarda yer alan tutarlı bilgiler de bu sürecin önemli parçaları arasında bulunuyor. Yapay zekâ sistemleri bir şirketi değerlendirirken yalnızca şirketin kendi internet sitesindeki açıklamalardan değil, erişebildiği farklı dijital kaynaklardan da yararlanabiliyor. Bu nedenle teknik altyapı, içerik stratejisi, dijital itibar ve kurumsal iletişim çalışmalarının birbirinden bağımsız yürütülmesi çeşitli bilgi kopukluklarına yol açabiliyor.

Ajansların çalışma alanı genişliyor

Şirketlerin yapay zekâ yanıtlarındaki görünürlüğünü yönetmek; teknik SEO, içerik stratejisi, veri analizi, marka konumlandırması ve performans takibi gibi farklı uzmanlıkların birlikte çalışmasını gerektiriyor. Cremicro da SEO, içerik, teknik optimizasyon, veri analizi ve GEO çalışmalarını aynı görünürlük stratejisi içerisinde değerlendiren dijital pazarlama ajansları arasında yer alıyor.

Bu alandaki çalışmaların etkisi yalnızca markanın belirli bir yapay zekâ yanıtında görünüp görünmediği üzerinden değerlendirilmiyor. Markalı aramalar, referans gösterilen sayfalar, organik görünürlük, web sitesi trafiği, talep ve dönüşüm verileri de sürecin iş sonuçlarıyla ilişkilendirilmesinde kullanılıyor.

Yapay zekâ platformlarında görünürlük için kesin bir sonuç veya sıralama garantisi vermek mümkün olmasa da şirketler kontrol edebildikleri dijital alanları güçlendirebiliyor. E-ticaret markaları için ürün bilgilerinin açıklığı, grup şirketleri için marka mimarisinin tutarlılığı, B2B işletmeler içinse uzmanlık ve güven sinyalleri belirleyici hâle geliyor. Cremicro gibi bir GEO ajansı bu unsurların ayrı çalışmalar yerine ortak bir görünürlük stratejisi kapsamında ele alınmasına katkı sağlıyor.