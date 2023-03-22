Altın borsasında son durum, altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 190 bin 400 lira, en yüksek 1 milyon 211 bin 390 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 1 milyon 211 bin 390 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 509 milyon 105 bin 484,72 lira, işlem miktarı ise 3.789,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 594 milyon 447 bin 138,55 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.