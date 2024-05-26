ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Mayıs 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 334 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 418 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 26 Mayıs altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 26 Mayıs Pazar günü 2 bin 418 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 940 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 954 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.417,74
Satış: 2.418,47
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.333,03
Satış: 2.416,29
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.868,38
Satış: 3.954,19
Cumhuriyet altını
Alış: 15.473,54
Satış: 15.768,39
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.712,59
Satış: 7.908,38
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.473,54
Satış: 15.768,39
Ata altın fiyatı
Alış: 16.130,77
Satış: 16.537,87
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.307,32
Satış: 1.722,50
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.219,89
Satış: 2.342,50