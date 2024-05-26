ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Mayıs 2024)

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 26 Mayıs Pazar günü 2 bin 418 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 940 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 954 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.417,74

Satış: 2.418,47



Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.333,03

Satış: 2.416,29



Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.868,38

Satış: 3.954,19



Cumhuriyet altını

Alış: 15.473,54

Satış: 15.768,39



Yarım altın fiyatı

Alış: 7.712,59

Satış: 7.908,38



Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.473,54

Satış: 15.768,39



Ata altın fiyatı

Alış: 16.130,77

Satış: 16.537,87



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.307,32

Satış: 1.722,50



22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.219,89

Satış: 2.342,50