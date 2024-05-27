ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Mayıs 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 346 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 429 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 27 Mayıs altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 418 liradan yaparken; 27 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 429 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 954 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 887 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.429,77
Satış: 2.430,14
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.346,23
Satış: 2.346,67
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.887,64
Satış: 3.973,27
Cumhuriyet altını
Alış: 15.550,55
Satış: 15.844,49
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.750,98
Satış: 7.946,55
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.550,55
Satış: 15.844,49
Ata altın fiyatı
Alış: 16.130,77
Satış: 16.537,87
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.307,32
Satış: 1.722,50
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.219,89
Satış: 2.342,50