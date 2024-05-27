ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Mayıs 2024)

Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 418 liradan yaparken; 27 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 429 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 954 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 887 TL'den alıcı buluyor.



Gram altın fiyatı

Alış: 2.429,77

Satış: 2.430,14



Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.346,23

Satış: 2.346,67



Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.887,64

Satış: 3.973,27



Cumhuriyet altını

Alış: 15.550,55

Satış: 15.844,49



Yarım altın fiyatı

Alış: 7.750,98

Satış: 7.946,55



Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.550,55

Satış: 15.844,49



Ata altın fiyatı

Alış: 16.130,77

Satış: 16.537,87



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.307,32

Satış: 1.722,50



22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.219,89

Satış: 2.342,50



