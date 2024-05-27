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ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Mayıs 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 346 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 429 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 27 Mayıs altın fiyatları...

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Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 418 liradan yaparken; 27 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 429 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 954 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 887 TL'den alıcı buluyor.


Gram altın fiyatı

Alış: 2.429,77

Satış: 2.430,14
 

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.346,23

Satış: 2.346,67
 

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.887,64

Satış: 3.973,27
 

Cumhuriyet altını

Alış: 15.550,55

Satış: 15.844,49
 

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.750,98

Satış: 7.946,55
 

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.550,55

Satış: 15.844,49
 

Ata altın fiyatı

Alış: 16.130,77

Satış: 16.537,87
 

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.307,32

Satış: 1.722,50
 

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.219,89

Satış: 2.342,50

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