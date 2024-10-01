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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Ekim 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 900 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.634 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte1 Ekim altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 900 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 640 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.900,0130

Satış: 2.901,8430

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.640,3900

Satış: 4.742,0600

ONS altın fiyatı

Alış 2.634,02

Satış: 2.635,14

Cumhuriyet altını

Alış: 18.559,5800

Satış: 18.912,1700

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.253,19

Satış 9.486,47

Ata altın fiyatı

Alış: 19.914,09

Satış: 20.420,41

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.629,11

Satış: 2.480,29

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.742,81

Satış: 2.909,27

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.564,39

Satış: 18.914,91

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