ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Ekim 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 900 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.634 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte1 Ekim altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 900 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 640 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.900,0130
Satış: 2.901,8430
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.640,3900
Satış: 4.742,0600
ONS altın fiyatı
Alış 2.634,02
Satış: 2.635,14
Cumhuriyet altını
Alış: 18.559,5800
Satış: 18.912,1700
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.253,19
Satış 9.486,47
Ata altın fiyatı
Alış: 19.914,09
Satış: 20.420,41
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.629,11
Satış: 2.480,29
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.742,81
Satış: 2.909,27
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.564,39
Satış: 18.914,91