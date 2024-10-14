ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Ekim 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 926 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 680 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.926,6860

Satış: 2.927,3890

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.683,3000

Satış: 4.785,7600

ONS altın fiyatı

Alış 2.655,1900

Satış: 2.658,0000

Cumhuriyet altını

Alış: 18.729,6900

Satış: 19.083,3900

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.334,70

Satış 9.570,17

Ata altın fiyatı

Alış: 20.140,12

Satış: 20.652,06

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.643,69

Satış: 2.488,05

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.766,49

Satış: 2.920,61

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.727,92

Satış: 19.081,80