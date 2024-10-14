  1. Dünya Gazetesi
  2. Altın
  3. ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Ekim 2024)
Takip Et

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Ekim 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 926 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.655 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 14 Ekim altın fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 926 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 680 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.926,6860

Satış: 2.927,3890

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.683,3000

Satış: 4.785,7600

ONS altın fiyatı

Alış 2.655,1900

Satış: 2.658,0000

Cumhuriyet altını

Alış: 18.729,6900

Satış: 19.083,3900

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.334,70

Satış 9.570,17

Ata altın fiyatı

Alış: 20.140,12

Satış: 20.652,06

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.643,69

Satış: 2.488,05

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.766,49

Satış: 2.920,61

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.727,92

Satış: 19.081,80

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (14 Ekim Pazartesi Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (14 Ekim Pazartesi Güncel Döviz Kurları)Dolar

 

Altın ithalatı eylülde üst üste ikinci ayda da arttı

Altın Haberleri

Altın ithalatı eylülde üst üste ikinci ayda da arttı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın