ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Ekim 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 926 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.655 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 14 Ekim altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 926 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 680 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.926,6860
Satış: 2.927,3890
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.683,3000
Satış: 4.785,7600
ONS altın fiyatı
Alış 2.655,1900
Satış: 2.658,0000
Cumhuriyet altını
Alış: 18.729,6900
Satış: 19.083,3900
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.334,70
Satış 9.570,17
Ata altın fiyatı
Alış: 20.140,12
Satış: 20.652,06
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.643,69
Satış: 2.488,05
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.766,49
Satış: 2.920,61
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.727,92
Satış: 19.081,80