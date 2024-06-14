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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Haziran 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 303 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 408 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 14 Haziran altın fiyatları...

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Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 391 liradan yaparken; 14 Haziran Cuma günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 408 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 909 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 937 TL'den alıcı buluyor.

Bayram öncesi son işlem günü: Dolar, Euro ne kadar oldu? (14 Haziran Güncel Döviz Kurları)Bayram öncesi son işlem günü: Dolar, Euro ne kadar oldu? (14 Haziran Güncel Döviz Kurları)Ekonomi

Gram altın fiyatı

Alış: 2.407,67

Satış: 2.408,11
 

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.303,03

Satış: 2.303,35
 

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.852,28

Satış: 3.937,26
 

Cumhuriyet altını

Alış: 15.409,10

Satış: 15.700,88
 

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.680,47

Satış: 7.874,52
 

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.409,10

Satış: 15.700,88
 

Ata altın fiyatı

Alış: 15.937,41

Satış: 16.339,77
 

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.294,98

Satış: 1.715,25
 

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.199,85

Satış: 2.331,91

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor
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