ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Haziran 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 303 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 408 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 14 Haziran altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 391 liradan yaparken; 14 Haziran Cuma günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 408 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 909 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 937 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.407,67
Satış: 2.408,11
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.303,03
Satış: 2.303,35
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.852,28
Satış: 3.937,26
Cumhuriyet altını
Alış: 15.409,10
Satış: 15.700,88
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.680,47
Satış: 7.874,52
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.409,10
Satış: 15.700,88
Ata altın fiyatı
Alış: 15.937,41
Satış: 16.339,77
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.294,98
Satış: 1.715,25
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.199,85
Satış: 2.331,91