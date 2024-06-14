ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Haziran 2024)

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 391 liradan yaparken; 14 Haziran Cuma günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 408 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 909 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 937 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.407,67

Satış: 2.408,11



Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.303,03

Satış: 2.303,35



Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.852,28

Satış: 3.937,26



Cumhuriyet altını

Alış: 15.409,10

Satış: 15.700,88



Yarım altın fiyatı

Alış: 7.680,47

Satış: 7.874,52



Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.409,10

Satış: 15.700,88



Ata altın fiyatı

Alış: 15.937,41

Satış: 16.339,77



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.294,98

Satış: 1.715,25



22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.199,85

Satış: 2.331,91