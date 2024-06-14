Bayram öncesi son işlem günü: Dolar, Euro ne kadar oldu? (14 Haziran Güncel Döviz Kurları)

Döviz fiyatları ithalat ihracat yapan firmaları, yatırımcıları ve tasarruf sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor.

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Haftanın son günü dolar ve Euro fiyatlarında son durum belli oldu.

Serbest piyada bayram öncesi son işlem günü olan 14 Haziran Cuma günü dolar 32,50 TL'den alınıyor. Doların satış fiyatı ise 32,5020 TL.

Euro'nun alış fiyatı 34,8800, satış fiyatı da 348820.

Dün doların satış fiyatı 32,2980 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 34,7930 TL olmuştu.

Türkiye'de de yatırımcılar tarafından tercih edilen dolardaki değişimler sürekli yakın takip aldında. Dolayısıyla başta Google olmak üzere arama motorlarında en çok sorulan soruların başında, “Dolar kuru ne kadar oldu”, “Dolar kuru kaç TL oldu”, “1 Dolar kaç TL” gibi sorgular geliyor.