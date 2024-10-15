ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (15 Ekim 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 913 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 661 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:

- Gram altın satış fiyatı: 2.913,7470 TL

- Çeyrek altın satış fiyatı: 4.762,9300 TL

- Yarım altın satış fiyatı: 9.527,78TL

- Tam altın satış fiyatı: 19.824,00 TL

- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.999,4200 TL

- 14 ayar bilezik satış fiyatı: 2.476,49 TL

- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 2.903,71 TL

- Ons altın satış fiyatı: 2.651,59 dolar