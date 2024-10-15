Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (15 Ekim Salı Güncel Döviz Kurları)
15 EKİM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,25 liradan, euro 37,35 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 15 Ekim Salı güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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Serbest piyasada 34,2700 liradan alınan dolar, 34,2720 liradan satılıyor. 37,3600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,3620 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2640 lira, avronun satış fiyatı ise 37,4200 lira olmuştu.
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