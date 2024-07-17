ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (17 Temmuz 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 626 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.473 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 17 Temmuz altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Altının onsu 17 Temmuz 2024 pazartesi günü 2,473 dolardan işlem görürken gram altın 2.626 TL olarak güne başladı. En çok tercih edilen çeyrek altın fiyatı 4,201 TL iken yarım altın 8,380 TL’den güne başladı.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.626,2840
Satış: 2.626,7520
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.201,3800
Satış: 4.294,0500
ONS altın fiyatı
Alış 2.473,38
Satış: 2.473,72
Cumhuriyet altını
Alış: 16.805,71
Satış: 17.123,52
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.376,60
Satış: 8.588,02
Ata altın fiyatı
Alış: 17.193,63
Satış: 17.632,34
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.409,93
Satış: 1.847,25
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.386,63
Satış: 2.524,82
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16.805,71
Satış: 17.123,52