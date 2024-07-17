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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (17 Temmuz 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 626 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.473 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 17 Temmuz altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Altının onsu 17 Temmuz 2024 pazartesi günü 2,473 dolardan işlem görürken gram altın 2.626 TL olarak güne başladı. En çok tercih edilen çeyrek altın fiyatı 4,201 TL iken yarım altın 8,380 TL’den güne başladı. 

 Gram altın fiyatı

Alış: 2.626,2840

Satış: 2.626,7520

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.201,3800

Satış: 4.294,0500

ONS altın fiyatı

Alış 2.473,38

Satış: 2.473,72

Cumhuriyet altını

Alış: 16.805,71

Satış: 17.123,52

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.376,60

Satış: 8.588,02

Ata altın fiyatı

Alış: 17.193,63

Satış: 17.632,34

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.409,93

Satış: 1.847,25

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.386,63

Satış: 2.524,82

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.805,71

Satış: 17.123,52

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