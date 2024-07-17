Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (17 Temmuz Çarşamba Güncel Döviz Kurları)
17 TEMMUZ ANLIK DÖVİZ KURU: Dolar ve Euro’daki hareketlilik güncel döviz kurlarına ilgiliyi artırırken yatırımcılar son durumu takip ediyor. Yükseliş eğiliminde hareket eden dolar, 33 TL seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 36 seviyelerinde seyrediyor. Peki, dolar ve Euro fiyatları ne kadar? İşte dolar ve Euro'da son durum...
Haber Merkezi
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Bankalararası piyasadaki döviz kurlarında son durum merak ediliyor.
17 Temmuz Çarşamba günü Dolar/TL saat 07:11 itibarıyla 33,0651 (alış) 33,0825'ten (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 36,1406 TL seviyelerinde seyrediyor.