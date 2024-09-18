ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (18 Eylül 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 818 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 511 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.819,6740

Satış: 2.821,5970

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.512,4800

Satış: 4.608,3300

ONS altın fiyatı

Alış 2.573,7000

Satış: 2.574,0600

Cumhuriyet altını

Alış: 18.036,4100

Satış: 18.394,5100

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.998,80

Satış 9.225,65

Ata altın fiyatı

Alış: 18.887,58

Satış: 19.362,72

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.536,54

Satış: 2.369,63

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.592,71

Satış: 2.747,88

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.050,63

Satış: 18.392,01