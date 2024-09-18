ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (18 Eylül 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 818 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.573 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 18 Eylül altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 818 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 511 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.819,6740
Satış: 2.821,5970
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.512,4800
Satış: 4.608,3300
ONS altın fiyatı
Alış 2.573,7000
Satış: 2.574,0600
Cumhuriyet altını
Alış: 18.036,4100
Satış: 18.394,5100
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.998,80
Satış 9.225,65
Ata altın fiyatı
Alış: 18.887,58
Satış: 19.362,72
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.536,54
Satış: 2.369,63
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.592,71
Satış: 2.747,88
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.050,63
Satış: 18.392,01