  1. Dünya Gazetesi
  2. Altın
  3. ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (18 Eylül 2024)
Takip Et

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (18 Eylül 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 818 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.573 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 18 Eylül altın fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 818 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 511 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.819,6740

Satış: 2.821,5970

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.512,4800

Satış: 4.608,3300

ONS altın fiyatı

Alış 2.573,7000

Satış: 2.574,0600

Cumhuriyet altını

Alış: 18.036,4100

Satış: 18.394,5100

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.998,80

Satış 9.225,65

Ata altın fiyatı

Alış: 18.887,58

Satış: 19.362,72

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.536,54

Satış: 2.369,63

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.592,71

Satış: 2.747,88

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.050,63

Satış: 18.392,01

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (18 Eylül Çarşamba Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (18 Eylül Çarşamba Güncel Döviz Kurları)Dolar

 

Altın güne nasıl başladı?

Altın Haberleri

Altın güne nasıl başladı?
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın