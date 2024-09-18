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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (18 Eylül Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

18 EYLÜL ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,02 liradan, euro 37,90 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 18 Eylül Çarşamba güncel döviz kurları...

Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 34,0287 (alış) 34,1082'ten (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,9082 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (18 Eylül Çarşamba Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (18 Eylül Çarşamba Güncel Döviz Kurları)Dolar

 

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