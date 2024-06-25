ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (25 Haziran 2024)

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde düşüşe geçti.

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 469 liradan yaparken; 25 Haziran Salı günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 463 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 037 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 027 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.462,83

Satış: 2.463,15

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.327,07

Satış: 2.327,39

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.940,52

Satış: 4.027,24

Cumhuriyet altını

Alış: 15.762,10

Satış: 16.059,71

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.856,42

Satış: 8.054,48

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.762,10

Satış: 16.059,71

Ata altın fiyatı

Alış: 16.441,16

Satış: 16.856,03

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.330,83

Satış: 1.755,77

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.258,10

Satış: 2.391,13