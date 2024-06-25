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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (25 Haziran 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 327 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 463 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 25 Haziran altın fiyatları...

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde düşüşe geçti. 

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 469 liradan yaparken; 25 Haziran Salı günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 463 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 037 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 027 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.462,83

Satış: 2.463,15

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.327,07

Satış: 2.327,39

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.940,52

Satış: 4.027,24

Cumhuriyet altını

Alış: 15.762,10

Satış: 16.059,71

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.856,42

Satış: 8.054,48

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.762,10

Satış: 16.059,71

Ata altın fiyatı

Alış: 16.441,16

Satış: 16.856,03

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.330,83

Satış: 1.755,77

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.258,10

Satış: 2.391,13

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