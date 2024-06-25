ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (25 Haziran 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 327 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 463 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 25 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde düşüşe geçti.
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 469 liradan yaparken; 25 Haziran Salı günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 463 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 037 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 027 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.462,83
Satış: 2.463,15
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.327,07
Satış: 2.327,39
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.940,52
Satış: 4.027,24
Cumhuriyet altını
Alış: 15.762,10
Satış: 16.059,71
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.856,42
Satış: 8.054,48
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.762,10
Satış: 16.059,71
Ata altın fiyatı
Alış: 16.441,16
Satış: 16.856,03
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.330,83
Satış: 1.755,77
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.258,10
Satış: 2.391,13