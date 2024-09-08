ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Eylül 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 727 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.496 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 8 Eylül altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 727 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 364 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.727,77
Satış 2.728,39
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.364,44
Satış: 4.460,91
ONS altın fiyatı
Alış 2.496,90
Satış: 2.497,92
Cumhuriyet altını
Alış: 17.457,75
Satış: 17.789,07
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.701,60
Satış: 8.921,82
Ata altın fiyatı
Alış: 18.433,21
Satış: 18.902,74
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.498,93
Satış: 2.321,18
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.531,27
Satış: 2.676,72
Ziynet altın fiyatı
Alış: 17.457,75
Satış: 17.789,07