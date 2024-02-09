Altının gramı 2 bin 6 liradan işlem görüyor

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybederek günü yüzde 0,08 düşüşle 1999 liradan tamamladı.

Altının gramı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 2 bin 6 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 360 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 20-2 bin 38 dolar bandında seyreden altının ons fiyatı, günü yüzde 0,08 değer kaybıyla 2 bin 33 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yatay seyirle 2 bin 34 dolardan alıcı buluyor.