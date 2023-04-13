Altının kilogramı 1 milyon 302 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 245 bin 580 lira, en yüksek 1 milyon 304 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1 milyon 302 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 41 milyon 683 bin 495,20 lira, işlem miktarı ise 2.405,09 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 49 milyon 233 bin 902,33 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.