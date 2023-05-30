Altının kilogramı 1 milyon 357 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 270 bin lira, en yüksek 1 milyon 359 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,6 artarak 1 milyon 357 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 129 milyon 662 bin 776,34 lira, işlem miktarı ise 1.658,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 303 milyon 503 bin 122,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Say Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, ve Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.