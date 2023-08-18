Altının kilogramı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 717 bin 998 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 635 bin lira, en yüksek 1 milyon 717 bin 998 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 1 milyon 717 bin 998 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 670 milyon 889 bin 584,29 lira, işlem miktarı ise 1.594,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 769 milyon 879 bin 684,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası, , İstanbul Altın Rafinerisi , Çakmakçı Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Albaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.