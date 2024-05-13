ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (13 Mayıs 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 359 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 438 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 13 Mayıs altın fiyatları...

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 444 liradan yaparken; 13 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde 2 bin 439 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 996 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 988 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.438,92

Satış: 2.439,17



Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.359,00

Satış: 2.359,36



Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.902,28

Satış: 3.988,04



Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.609,10

Satış: 15.903,39



Yarım altın fiyatı

Alış: 7.780,16

Satış: 7.976,09



Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.609,10

Satış: 15.903,39



Ata altın fiyatı

Alış: 16.273,51

Satış: 16.677,58



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.309,40

Satış: 1.727,58



22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.223,27

Satış: 2.349,92