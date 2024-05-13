ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (13 Mayıs 2024)
Altın fiyatları yükseliş trendine son verdi ve düşüşe geçti. Güncel ons altın değerinin düşmesiyle beraber gram altın fiyatı bugün 2 bin 438 TL seviyesinde işlem görüyor.
Güncel ons altın değeri 2 bin 359 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 438 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 13 Mayıs altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 444 liradan yaparken; 13 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde 2 bin 439 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 996 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 988 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.438,92
Satış: 2.439,17
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.359,00
Satış: 2.359,36
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.902,28
Satış: 3.988,04
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 15.609,10
Satış: 15.903,39
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.780,16
Satış: 7.976,09
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.609,10
Satış: 15.903,39
Ata altın fiyatı
Alış: 16.273,51
Satış: 16.677,58
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.309,40
Satış: 1.727,58
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.223,27
Satış: 2.349,92