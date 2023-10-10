Gram altın 1.655 lira seviyesinde (10 Ekim 2023 güncel altın fiyatları)
Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.655 lira seviyesinden işlem görüyor.
Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel yükselen gram fiyatı, günü yüzde 1,92 primle 1.658 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.655 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.720 liradan, Cumhuriyet altını 11.130 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.857 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 ile 1.825 dolar aralığının destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.