Gram altın 1850 liradan işlem görüyor

Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1847 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1850 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 420 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, önceki kapanışının hemen altından 1978 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin direnç, 1970 ve 1950 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.