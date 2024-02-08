Gram altın 2 bin lirayı aştı

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak günü yüzde 0,08 yükselişle 2 bin 1 liradan tamamladı.

Altının gramı yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 2 bin lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 30-2 bin 45 dolar bandında seyreden altının ons fiyatı günü yüzde 0,1 azalışla 2 bin 35 dolardan tamamladı, şu sıralarda da yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 33 dolardan alıcı buluyor.