Gram altın haftaya rekorla başladı
Spot altın ons başına 1.915 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın tarafında ise sabah saatlerinde yeni rekor kırıldı. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın, 1.607 TL ile yeni tarihi zirvesini görmesi sonrası 1.605 TL seviyelerinden alıcı buluyor.
Gram altın 1605 liradan işlem görüyor. Günün ilk saatlerinde 1611 liraya kadar çıkan gram altın 1605 liradan işlem görüyor. Altın son işlem gününü 1597 liradan tamamlamıştı.
Çeyrek altın 2626 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altının önceki kapanışı 2612 liraydı.
Yarım altın ise yüzde 0,46'lık yükselişle 5249 liradan satılıyor. Yarım altın, son işlem gününü 5225 lira seviyesinde noktalamıştı.
Önceki kapanışı 10418 lira olan cumhuriyet altını ise 10463 liradan fiyatlanıyor.