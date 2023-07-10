Gram altın kaç TL oldu? 10 Temmuz güncel altın fiyatları...
Gram altın haftaya yükselişle başladı. Cumhuriyet altını 10.830, çeyrek altın ise 2.650 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.616 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.613 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.616 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 lira, Cumhuriyet altını da 10.830 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,8 artışla 1.926 dolarla kapanışın ardından şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.925 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bugün veri gündeminin yoğun olmadığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.