Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 3 Nisan 2024 altın fiyatları
Fed yöneticilerinin açıklamaları sonrası altın yükselişini sürdürdü. ons ve gram altından yeni rekor geldi. Ons altındaki yükselişe paralel olarak yükselen gram altın, 2 bin 404 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 276 dolara kadar yükseldi. Peki, çeyrek altın fiyatları 3 Nisan'da ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL?
Altının ons fiyatının, son haftalarda Fed’in ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl faiz indirim döngüsü başlatacağı beklentisinin artmasıyla rekor kırmaya devam ediyor.
Altının ons fiyatı, 2 bin 276 dolara düştü. An itibarıyla çeyrek altın 3 bin 913,19; gram altın 2.393,391 liradan satılıyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 405 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 330 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 428 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 azalışla 2 milyon 405 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 537 milyon 197 bin 358,37 lira, işlem miktarı ise 1.498,12 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 537 milyon 537 bin 979,69 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile EHG Yetkili Müessese olarak sıralandı.