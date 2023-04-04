Gram altında tarihi rekor! Altının ons fiyatı 2 bin doları aştı

Sabah saatlerinde yüzde 0,1 düşüşle 1,981 dolar civarında işlem gören spot altının ons fiyatı yüzde 1,2 yükselerek 2,025 doları aştı. Gümüş yüzde 3,2 primle 24,78 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekorunu yenileyerek 1250 liraya kadar yükseldi.

Altının kilogramı 1 milyon 245 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 245 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 214 bin lira, en yüksek 1 milyon 255 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1 milyon 245 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 62 milyon 85 bin 579,93 lira, işlem miktarı ise 3.302,67 kilogram oldu.

Altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 103 milyon 723 bin 386,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.







