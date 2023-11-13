Gramı altın haftaya 1.783 lira seviyesinde başladı

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,81 düşüşle 1.776 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.783 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.930 liradan, Cumhuriyet altını 11.990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise haftanın ilk işlem gününde yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan 1.929,6 doları test ederken şu sıralarda yüzde 0,1 primle 1.940 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, bu hafta gözlerin dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti.