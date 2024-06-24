Ons altın yeni haftaya yükselişle başladı

Altın fiyatı 2326,70 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 0,11 artışla 2324,67 dolar seviyesinde.

Capital.com analisti olan Kyle Rodda, "Cuma gecesi güçlü ABD doları nedeniyle oldukça önemli bir satış yaşandı. Piyasalar bu yıl iki faiz indirimine doğru ilerlese de altın bundan bir ölçüde etkilendi. PCE'nin düşük gelmeye devam ettiğini görmeye devam edersek, bu Fed'in faiz indirimine hazır olduğunu teyit edebilir" dedi.

Analistler ise 2368 dolar direncini geçemeyen altın fiyatının 2287 dolar desteğine doğru gerilemesini bekliyorlar.

Bugün için ilk direnç 2333 dolar destek ise 2302 dolar seviyesinde.