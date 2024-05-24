UBS'den 2024 yıl sonu için 2 bin 600 dolarlık ons altın tahmini

UBS'nin yeni tahmini, 20 Mayıs'ta Fed'den faiz indirimi beklentilerinin artması ve ABD ekonomik verilerinin zayıflamasıyla gerieyen ABD dolarının etkisiyle altının ons başına 2.450 dolarla rekor kırmasının ardından geldi.

Foresk Haber'in aktardığına göre revize edilen tahmin üç temel faktörü yansıtıyor. İlk olarak UBS, Nisan ayında ABD'den gelen daha yumuşak verilerin Federal Rezerv faiz indirimi beklentilerinin yeniden fiyatlanmasına yol açtığını ve para piyasalarının Nisan sonunda 28 baz puan olan 2024'te 40 baz puanlık gevşemeyi fiyatladığını belirtiyor.

İkinci olarak, UBS 2024 yılı için merkez bankası talep tahminini 800-850 metrik tondan 950-1.000 metrik tona yükseltti. Dünya Altın Konseyi'nin son dönemdeki ılımlı seyre rağmen 290 metrik tonluk rekor ilk çeyrek alımları bildirdiğine dikkat çekiliyor

Üçüncü olarak, yaklaşan ABD seçimleri, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar ve artan ABD-Çin ticaret gerilimleri de dahil olmak üzere devam eden jeopolitik belirsizliklerin altını bir hedge olarak desteklemesi bekleniyor.