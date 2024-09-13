Akrep Burcu (13 Eylül 2024 Cuma)
Yakın çevre ile iletişim, yolculuklar evinizde seyrine devam eden Ay, Oğlak Burcunda önemli konuşmaların olduğu bir gün sunuyor Sevgili Akrepler. Sabah saatlerinde maddi destek için görüşmeler verimli olabilir, anlaşma yapabilirsiniz. Öğlen saatlerinde dedikodulardan uzak durmanız gereken bir süreçtesiniz. Akşam ise doğru insanlardan doğru destekler, hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilir.
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