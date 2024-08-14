Akrep Burcu (14 Ağustos 2024 Çarşamba)
Ortak kazançlar, miras, vergi ve aynı zamanda sırlar evinizde kavuşum yapan Mars ve Jüpiter para kazanmak için cesur adımlar atabileceğinizi söylüyor Sevgili Akrepler. 10 gün boyunca etkili bu görünümle, şansınızı artırmak, daha fazla kazanmak için motivasyonunuz yerinde olacak. Öte yandan bugün, aşırı harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekmekte. Maddi zarar vermek isteyen insanlara maruz kalabilirsiniz.
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