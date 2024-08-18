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Aslan Burcu (18 Ağustos 2024 Pazar)

İkili ilişkiler alanınıza giren Ay, gece saatlerinde takıntılı duygular içinde olmanıza sebebiyet verebilir Sevgili Aslanlar. Beraberliklerinizde çatışmamaya, kin ve öç alma duygularından uzak durmaya çalışmalısınız. Üstünlük sağlamaya çabalamak ters tepebilir. Merkür burcunuza geri döndü ve Uranüs’le sert açısını gerçekleştiriyor. Önümüzdeki 3 gün boyunca iş hayatınızda tartışmalardan uzak durmalısınız. Üstlerinizden gelen tepkilere karşı, sakinliğinizi korumanızda fayda var. Dolunay sürecine giriyorsunuz.

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