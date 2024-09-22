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Başak Burcu (22 Eylül 2024 Pazar)

Burcunuzla uyumlu olan Boğa Burcunda yolculuğunu sürdüren Ay, öğlen saatlerine kadar, ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alabileceğinizi söylüyor Sevgili Başaklar. Hislerinize güvenmelisiniz. Saat 13:24’te ise İkizler Burcuna geçen Ay ile ebeveynlerinizle iletişim içinde olmak isteyebilirsiniz. 15:43’te ise Güneş artık Terazi Burcuna geçerek, bir ay boyunca gelir-gider dengenize ışık tutuyor olacak. Harcamalarınız ve kazançlarınızda bu süreçte artış yaşanabilir. Keyifli bir Pazar günü geçirmenizi dilerim.

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