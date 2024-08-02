Boğa Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)
Günün Yorumu: Gitmemiz gereken o doğru yolu bulmak adına olumlu bir gündeyiz. Özgüvenle, bilgili olduğumuz alanlarda cesaretle attığımız adımların kalıcı ve güzel sonuçları olabileceğinin farkında olmamız gereken bir zaman. Fırsatları kaçırmamız, aman boş ver demememiz gerekli. Öte Venüs-Uranüs karesi de etkin durumda. Bu görünüm, finansal anlamda güvendiğimiz dağlara karlar yağmasını getirebilir. Para piyasalarında çalkantılı bir gün yaşayabiliriz. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Hislerinize güvenmeniz gereken bir gündesiniz Sevgili Boğalar. Yatırım yapmak isteyenler, bilgili olduğunuz alanlarda hareket etmelisiniz. Harcamalarınızı yaparken, size getirisinin daha fazla olacağını, bu durumun sizi ileriye taşıyabileceğini bilmelisiniz. +- 3 gün boyunca gelen fırsatları değerlendirmeniz gereken günlerdesiniz. Venüs-Uranüs karesiyle aniden taşınmaya karar verebilirsiniz.
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