Boğa Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)

Hislerinize güvenmeniz gereken bir gündesiniz Sevgili Boğalar. Yatırım yapmak isteyenler, bilgili olduğunuz alanlarda hareket etmelisiniz. Harcamalarınızı yaparken, size getirisinin daha fazla olacağını, bu durumun sizi ileriye taşıyabileceğini bilmelisiniz. +- 3 gün boyunca gelen fırsatları değerlendirmeniz gereken günlerdesiniz. Venüs-Uranüs karesiyle aniden taşınmaya karar verebilirsiniz.

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