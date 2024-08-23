Boğa Burcu (23 Ağustos 2024 Cuma)
Maddi gelirlerle ilgili alacağınız haberler heyecanlanmanıza sebep olabilir Sevgili Boğalar. Hislerinizi belli etmemelisiniz. Aile büyüklerinizle olan sorunlarınızı çözmek için mükemmel bir gün olabilir. Geçmişten gelen evle ilgili sorunları çözebilirsiniz. Sevgilisi olanlar için anlaşmazlıklar, ayrılıklar söz konusu olabilir. Yatırımlara dikkat. 15:44’ten sonra Ay boşluk enerjisinde olacağından ilerleme sağlamak zor olabilir. Aksilikler yaşanabilir.
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