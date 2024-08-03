Boğa Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)

Günü ikiye ayırabiliriz Sevgili Boğalar. 13:32 ye kadar var olan tüm görüşmelerinizi, anlaşmalarınızı yapmak için şahane etkiler sizinle beraber. 13:32-14:09 saatleri arasına önemli işlerinizi denk getirmemeye çalışın, zira Ay boşlukta olacağından ilerleme kaydetmek zor olabilir. Sonrasında Ay, Aslan Burcuna geçerek dikkatinizi ev hayatınıza çevirmenizi sağlıyor. Aile büyükleriyle ilgilenmeniz gerekebilir.

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