Boğa Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)
Günün Yorumu: Öğlen saatlerine kadar günün en verimli saatleri bizimle olacak. Ev, aile hayatımızda yaşayacağımız gelişmeler memnun edici olabilir. Yaratıcılığımıza ve hislerimize güvenmemiz gereken zamanlar 13:32-14:09 saatleri arasında kısa bir süre Ay boşlukta kaldıktan sonra Aslan Burcuna geçiş yapacak. Belirtilen saatler arasında işlerde yavaşlama ilerleyememe yaşanabilir. Öğleden sonra ise sert enerjiler devrede görünüyor. Ego çatışmaları, gergin ortamlar meydana gelebilir, sakin kalmakta fayda var. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Günü ikiye ayırabiliriz Sevgili Boğalar. 13:32 ye kadar var olan tüm görüşmelerinizi, anlaşmalarınızı yapmak için şahane etkiler sizinle beraber. 13:32-14:09 saatleri arasına önemli işlerinizi denk getirmemeye çalışın, zira Ay boşlukta olacağından ilerleme kaydetmek zor olabilir. Sonrasında Ay, Aslan Burcuna geçerek dikkatinizi ev hayatınıza çevirmenizi sağlıyor. Aile büyükleriyle ilgilenmeniz gerekebilir.
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