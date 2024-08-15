Günün Yorumu (15 Ağustos 2024 Perşembe)
Ağustos ayının hatta yılın en zor günlerinden geçiyoruz. Bize düşen tüm konuları derinlemesine araştırarak karar vermek olmalı. Finansal konularda temkinli adım atmalıyız. Gece saatlerinde Merkür Aslan Burcuna tekrar geri dönüyor. Şatafatlı hayatların bir kez daha göz önünde olacağı, maskelerin düşeceği günler başlıyor. Sırlar ifşa olabilir. Güneş ve Şiron arasındaki uyumlu açı, sağlıkta şifa bulunabileceğine işaret ediyor. Kendimize güvenimiz yerine gelebilir. Akşam yanılgılara açık olabiliriz. 19:52 de boşluğa giren Ay, 20:51 de Oğlak burcuna girip bize ciddi bir bakış açısı kazandıracak.
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