Günün Yorumu (16 Eylül 2024 Pazartesi)
Sabah 08:03 ile 12:38 arasında günün genel havasını yansıtan Ay, Kova Burcunda boşluk enerjisinde. Önemli işlerimizi bu saatlere denk getirmemek yerinde olacaktır. İlerleme sağlamak zor olabilir, verim sağlamak güçleşebilir. Olmuyorsa zorlamayınız. Ardından Balık Burcuna geçen Ay, kabullenici ve fedakar bir enerjide olmamıza olanak sağlıyor. Öte yandan Jüpiter ve Venüs arasında gerçekleşen şanslı, uğurlu açı bugün de etkisini sürdürüyor.
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